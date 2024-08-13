ГАИ показала результат столкновения Tesla с 5 машинами в Минске

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Опубликовано: 13.08.2024 16:18 , Обновлено: 13.08.2024

В Минске ночью 13 августа автомобиль Tesla наехал на пять припаркованных машин. В ГАИ опубликовали кадры случившегося.

По информации правоохранителей, ДТП произошло в 01:40. 27-летний водитель Tesla ехал около дома №52 по улице Якубовского в столице.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В результате аварии никто не пострадал, а сами авто получили механические повреждения. Кроме ГАИ, на место происшествия выезжали сотрудники МЧС, рассказали в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Скриншот: видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома

Ранее Telegraf.news сообщал, что в Минске на проспекте Дзержинского утром 12 августа загорелась машина. Точная причина возгорания неизвестна. «Видел, как люди пытались тушить”, - рассказал очевидец инцидента.

«Люди пытались тушить» — В Минске прямо на дороге загорелась легковушка