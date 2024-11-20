ГАИ лишила прав гомельчанина после ролика в TikTok. За что выписала еще и 480 рублей штрафа?

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Опубликовано: 20.11.2024 10:23 , Обновлено: 20.11.2024

Госавтоинспекция лишила гомельчанина водительских прав на год и выписала штраф 12 базовых (а это сейчас 480 рублей) за "опасный маневр", который стражи дорог увидели после просмотра ролика в TikTok.

В ГАИ сообщили, что мужчину привлекли к ответственности за выезд на полосу встречного движения, когда это запрещено правилами, и непройденный техосмотр. На опубликованном ролике действительно заметно, как Mercedes выехал на “встречку”, а потом там еще и развернулся.

В Госавтоинспекции уточнили, что “маневр” водитель совершил на улице Бырыкина в Гомеле, чем “подверг опасности других участников дорожного движения”. А ролик сотрудники ГАИ увидели при мониторинге интернета.

Личность водителя установили: им оказался 47-летний гомельчанин, который ранее, по информации ГАИ, более 100 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД, его неоднократно лишали права управления.

В Госавтоинспекции добавили, что их сотрудники продолжают круглосуточный мониторинг интернета, чтобы выявить нарушения ПДД.

Ранее Telegraf.news писал, что ГАИ Витебщины опубликовала ролик, где показала маневр таксиста в Орше, за который его лишили прав на два года и дали штраф в размере 15 базовых величин (сейчас это 600 рублей).

ГАИ показала, за какой маневр таксиста в Орше лишили прав на 2 года и дали штраф 600 рублей