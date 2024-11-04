ГАИ показала, за какой маневр таксиста в Орше лишили прав на 2 года и дали штраф 600 рублей

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Опубликовано: 04.11.2024 15:46 , Обновлено: 15.11.2024

ГАИ Витебщины опубликовала ролик, где показала маневр таксиста в Орше, за который его лишили прав на два года и дали штраф в размере 15 базовых величин (сейчас это 600 рублей).

Как рассказали в Госавтоинспекции, таксист на улице Мира “подрезал” другую машину и чуть не сбил человека на пешеходном переходе. “Проигнорировал требования Правил дорожного движения, что повлекло создание аварийной обстановки”, - отметили в ведомстве.

ГАИ напомнила водителям о “недопустимости лихачества” на дорогах и порекомендовала придерживаться “спокойного, внимательного и культурного вождения” с постоянным контролем за ситуацией на трассе.