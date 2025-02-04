Фура ушла в занос на трассе под Минском и остановила движение на МКАД-2

Опубликовано: 04.02.2025 10:54 , Обновлено: 04.02.2025

Утром 4 февраля движение на одном из участков второй минской кольцевой автомобильной дороге (М-14) было на какое-то время остановлено. Причиной стала авария в районе 28-го километра, в результате которой дорогу полностью перегородила фура.

По данным УВД Минского облисполкома, ДТП случилось около 7:20. В какой-то момент фуру марки Scania, идущую в направлении Острошицкого городка, занесло и она врезалась в металлическое ограждение у дороги, перегородив две полосы и фактически остановив движение на данном участке.

По предварительной информации инспекторов, причиной аварии стало то, что 34-летний водитель фуры не учёл погодные и дорожные условия и неправильно рассчитал скорость движения, из-за чего не справился с управлением грузового автопоезда и врезался в ограждение на трассе.

Самому водителю после ДТП потребовалась помощь медиков - его увезли с травмами на “скорой”. Движение на участке ДТП спустя несколько часов открыли лишь частично, освободив одну из полос для движения транспорта. По факту ДТП проводится проверка.

А тем временем в Госавтоинспекции с самого утра предупредили водителей о неблагоприятных дорожных условиях из-за гололёда и мелкого снега и призвали “проявлять повышенную осторожность”.

Практические рекомендации ГАИ водителям сводятся к следующему:

выбирать безопасную скорость,

не совершать резкие маневры, разгоны и торможения,

придерживаться безопасной дистанции и бокового интервала.

“Из-за мокрого или заснеженного дорожного покрытия существенно снижается коэффициент сцепления колес с дорогой, что может привести к увеличению тормозного пути и потере управляемости” , - предупредили в ГАИ водителей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что белорусская ГАИ начала по камерам наружного наблюдения вычислять водителей, которые пользуются за рулём телефонами и прочими гаджетами. За это предусмотрены отдельные штрафы.

ГАИ Витебщины показала, как с помощью камер на дорогах вычисляет водителей с телефонами. Какой штраф?