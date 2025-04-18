ФСБ России задержала белоруса, обвинив в подготовке теракта в Краснодарском крае

Опубликовано: 18.04.2025 13:23 , Обновлено: 18.04.2025

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) 18 апреля сообщила о задержании 25-летнего белоруса, которого подозревают в подготовке террористического акта в Краснодарском крае России. В ведомстве заявили, что задержанный собирал информацию "в интересах Службы безопасности Украины" (СБУ) на территории России и планировал подорвать административное здание в Новороссийске.

В ФСБ полагают, что молодого человека ещё в декабре прошлого года через мессенджеры завербовали украинские спецслужбы “на материальной основе”. По их мнению, тот собирал для СБУ информацию о местах дислокации кораблей Черноморского флота России, а также российских военнослужащих в Краснодарском крае, а также, следуя указаниям “кураторов”, готовился к терактам.

По информации ФСБ, мужчину задержали после того, как он взял из тайника “готовое к использованию самодельное взрывное устройство массой 2,5 кг”. По мнению российских спецслужб, именного его планировалось использовать для теракта в Новороссийске.

В отношении задержанного следователи уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 30 и части 1 статьи 205 (приготовление к совершению террористического акта) Уголовного кодекса России. Утверждается, что задержанный “признал вину и сотрудничает со следствием”.

На оперативном видео, опубликованном РИА “Новости”, задержанный заявил, что теракт планировался в пункте сбора военнослужащих в Новороссийске. Его целью мужчина назвал “дальнейшую эскалацию конфликта и слив переговоров между Россией и Украиной”.

На видео также показали элементы самодельного взрывного устройства, якобы изъятые у задержанного. По словам сотрудника ФСБ на видео, это пластичное взрывчатое вещество массой около 2,5 кг, к которому должны были быть подсоединены военный электродетонатор и радиозвонок.

Скриншот видео РИА "Новости"

Ранее Telegraf.news рассказал, что в прошлом году ФСБ сообщила о предотвращении теракта в городе Олонец в Республике Карелия. В ходе операции сотрудники спецслужб застрелили гражданина Беларуси, по данным ведомства, причастного к организации несостоявшегося теракта.

Бойцы ФСБ России застрелили при задержании белоруса, подозреваемого в подготовке теракта