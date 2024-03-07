Бойцы ФСБ России застрелили при задержании белоруса, подозреваемого в подготовке теракта

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Опубликовано: 07.03.2024 13:28 , Обновлено: 07.03.2024

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России 7 марта сообщила о предотвращении теракта в городе Олонец в Республике Карелия. В ходе операции сотрудники спецслужб застрелили гражданина Беларуси, по данным ведомства, причастного к организации несостоявшегося теракта.

По данным российских силовиков, мужчину завербовали украинские спецслужбы и поручили ему собирать и передавать информацию об объектах транспортной инфраструктуры и органах местной исполнительной власти, а в последствии - взорвать административное здание в Олонце.

“Действуя по указанию кураторов, объект изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство, с целью совершения подрыва одного из административных зданий Олонца”, - рассказали в ФСБ о событиях, которые предшествовали инциденту.

Как сообщило РИА “Новости”, в телеграм-канале которого было опубликованы оперативные кадры, при задержании белорус открыл огонь из пистолета, из-за чего сотрудникам спецслужб пришлось его “нейтрализовать.

В ФСБ заявили, что никто из сотрудников спецслужб, равно как и гражданское население, в ходе операции по задержанию предполагаемого террориста не пострадал. При себе у мужчины помимо пистолета Макарова и патронов также было самодельное взрывное устройство, “изготовленное на основе пластичного взрывчатого вещества РЕ-8 (производство Великобритания), электродетонатора М-6 (производство США) и бытового таймера”.

[info_b]По данным ФСБ, убитый - гражданин Республики Беларусь, 1974 г.р., был членом одного из запрещённых в Беларуси военизированных формирований и был объявлен в межгосударственный розыск.[/info_b]

По данному факту следственное отделение Управления ФСБ России по Республике Карелия уже возбудило уголовное дело по ч. 1 статьи 30 и ч. 1 статьи 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ.

Напомним, 12 февраля ФСБ сообщила о задержании другого белоруса, которого российские спецслужбы считают причастным к поджогу тяговой электроподстанции в Туле. Само ЧП произошло 6 февраля этого года. По версии российских правоохранителей, сразу после поджога мужчина уехал в Воронеж, где готовился к ещё одной диверсии, однако её удалось предотвратить.

ФСБ России обвинила белоруса в поджоге электроподстанции в Туле