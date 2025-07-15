"Финансирование экстремистской деятельности" - Белорусов попросили не возвращать деньги незнакомцам

Опубликовано: 15.07.2025 10:55 , Обновлено: 15.07.2025

Белорусов предупредили об очередной преступной схеме, которую взяли на вооружение кибермошенники. Чтобы не стать её невольным участником, белорусам следует внимательнее относиться к зачислениям на банковскую карту и не торопиться возвращать деньги незнакомцам.

Об одной из популярных у мошенников схем рассказал тематический Telegram-канал “ИнфоИнспекция”, на который сослался белорусский Минздрав. Начинается обман с реального денежного перевода на карту, за которым человеку спустя какое-то время звонят (как правило - в мессенджере) и под различными предлогами просят вернуть якобы ошибочно зачисленную сумму на указанный в сообщении номеру.

Если же человек отказывается сделать перевод, ему могут начать угрожать милицией и настойчиво требовать “перевести средства максимально быстро”. Однако авторы Telegram-канала рекомендовали не поддаваться ни на уговоры, ни на шантаж, поскольку это может грозить человеку серьёзными проблемами, причём не просто финансовыми лишениями.

“Аферисты могут сделать вас участником финансирования террористической или экстремистской деятельности либо мошеннической схемы по обналичиванию денег, чтобы потом шантажировать. Таких мошенников называют дропперами”, - пояснили автор, в чём заключается истинная цель мошенничества.

Что делать, если неизвестный перевёл вам деньги?

В этом случае белорусам рекомендовали прекратить любые переговоры с потенциальными мошенниками (и, разумеется, не делать никаких переводов) и обратиться к официальным госструктурам:

Сначала обратиться в поддержку вашего банка, чтобы зафиксировать сам факт перевода, уточнив, что вам не известен отправитель.

С этой информацией обратиться уже с заявлением в милицию.

Ранее, как сообщал Telegraf.news, специалисты из управления по противодействию киберпреступности УВД Брестского облисполкома давали похожие рекомендации. Они также посоветовали не тратить переведённые вам незнакомцем деньги до выяснения всех обстоятельств, чтобы их расходование не было расценено как незаконное обогащение.

Милиция попросила белорусов не возвращать деньги, ошибочно зачисленные на карту. Почему?