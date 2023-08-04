В Польше задержали белоруса по обвинению в шпионаже на Россию
Служба безопасности Польши (ABW) задержала белоруса, которого подозревают в работе в «российской шпионской сети». Об этом 4 августа заявил министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский.
По его словам, это «очередной, 16-й по счету» подозреваемый.
«Михаил А., белорус, занимался разведкой военных объектов и портов. Он также вел пропагандистскую деятельность в пользу России. Его взяли под стражу», — написал Каминьский в Twitter.
Больше подробностей министр не сообщил.
Тем временем, поинформации польского агентства PAP со ссылкой на источник, мужчине — 39 лет, он несколько лет жил в России. Его задержали 1 августа.
«Мужчина поддерживал контакты с гражданами РФ, с которыми встречался в Санкт-Петербурге и Крыму», — утверждает источник.
Также, пишет PAP, Михаил П. приехал в Польшу в 2021 году и «вступил в контакт с координатором шпионской сети».
По версии следствия, белорус при выполнении поставленных задач «принимал меры предосторожности, которые затруднили его идентификацию и обнаружение».
«Мужчина часто менял средства связи и уничтожал следы своей преступной деятельности и осознавал, что разведывательные задачи, выполняемые им на территории Польши, могут быть наказаны лишением свободы», — заявили там.
Известно, что прокурор предъявил задержанному «обвинение в участии в деятельности внешней разведки против Республики Польша».
[info_b]Власти Беларуси эту информацию на момент написания новости не комментировали.[/info_b]
Ранее Телеграф писал, что в январе 2023 года прокуратура Польши направила в суд дело против белоруса и россиянина, которых обвинили в шпионаже в пользу российской военной разведки (ГРУ). Их задержали еще в апреле 2022 года.