В Польше задержали белоруса по обвинению в шпионаже на Россию

Опубликовано: 04.08.2023 13:23 , Обновлено: 04.08.2023

Служба безопасности Польши (ABW) задержала белоруса, которого подозревают в работе в «российской шпионской сети». Об этом 4 августа заявил министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский.

По его словам, это «очередной, 16-й по счету» подозреваемый.

«Михаил А., белорус, занимался разведкой военных объектов и портов. Он также вел пропагандистскую деятельность в пользу России. Его взяли под стражу», — написал Каминьский в Twitter.

Больше подробностей министр не сообщил.

Тем временем, поинформации польского агентства PAP со ссылкой на источник, мужчине — 39 лет, он несколько лет жил в России. Его задержали 1 августа.

«Мужчина поддерживал контакты с гражданами РФ, с которыми встречался в Санкт-Петербурге и Крыму», — утверждает источник.

Также, пишет PAP, Михаил П. приехал в Польшу в 2021 году и «вступил в контакт с координатором шпионской сети».

По версии следствия, белорус при выполнении поставленных задач «принимал меры предосторожности, которые затруднили его идентификацию и обнаружение».

«Мужчина часто менял средства связи и уничтожал следы своей преступной деятельности и осознавал, что разведывательные задачи, выполняемые им на территории Польши, могут быть наказаны лишением свободы», — заявили там.

Известно, что прокурор предъявил задержанному «обвинение в участии в деятельности внешней разведки против Республики Польша».

[info_b]Власти Беларуси эту информацию на момент написания новости не комментировали.[/info_b]

Ранее Телеграф писал, что в январе 2023 года прокуратура Польши направила в суд дело против белоруса и россиянина, которых обвинили в шпионаже в пользу российской военной разведки (ГРУ). Их задержали еще в апреле 2022 года.

В Польше белоруса обвинили в шпионаже в пользу ГРУ России