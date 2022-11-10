Белпочта попросила белорусов не верить, что она дарит по 1000 рублей

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Опубликовано: 10.11.2022 07:35 , Обновлено: 10.11.2022

Пресс-служба Белпочты обратилась к белорусам не поддаваться на уловки мошенников. Те рассылают в Viber сообщения о том, что Белпочта дарит по 1000 рублей в честь своего 60-летия.

Для этого предлагают кликнуть по ссылке и пройти опрос, за который “пользователь якобы получит денежную сумму в размере 1000 руб”.

“Обращаем ваше внимание, что РУП “Белпочта” не рассылает подобные сообщения и не проводит никаких розыгрышей. Просим вас не переходить по указанной ссылке”, - обратились в Белпочте к белорусам.

Ранее Телеграф сообщил, что это первый раз, когда мошенники используют бренд национальной почты Беларуси. Ещё в 2021 году в пресс-службе Белпочты 26 октября рассказали, что в стране участились случаи мошенничества посредством звонков белорусам якобы от имени РУП «Белпочта». И не только.

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