"Это все не мы" - Банк попросил белорусов на "инвестировать" в него

Опубликовано: 24.07.2025 13:36 , Обновлено: 24.07.2025

Пресс-служба одного из крупнейших банков Беларуси обратилась к белорусам с просьбой не верить рекламе, где им предлагают получить 3000 рублей за участие в опросе или инвестировать в финучреждение.

“Это всё не мы. Мошенники мимикрируют под нас — будьте осторожны. Какую бы похожую рекламу вы не увидели, помните: мы не проводим опросы о качестве обслуживания в социальных сетях за деньги и не предлагаем инвестировать подобным образом”, - обратились к клиентам в Альфа-Банке.

В качестве примера там показали баннеры, где белорусам предлагают получить деньги за участие в неких опросах. А также заманивают в “инвестирование”, обещая “жизнь в достатке”.

Ранее Telegraf.news не раз писал, что в Беларуси мошенники часто используют названия, бренды известных компаний, госучреждений и даже сделали дипфейк с Президентом Беларуси, чтобы заставить белорусов расстаться со своими деньгами.

Так, в соцсетях начала распространяться новая мошенническая схема, в которой, судя по всему, для убедительности используется дипфейк Александра Лукашенко. В ролике, сделанном с помощью искусственного интеллекта, он будто бы убеждает белорусов вкладываться в новую государственную инвестиционную платформу.

Белорусов призвали не верить дипфейку с Лукашенко с призывами инвестировать. Что известно?