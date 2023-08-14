«Это просто капец!» — На белоруску по пути в магазин с потолка упал камень

📷 Фото

Опубликовано: 14.08.2023 17:44 , Обновлено: 14.08.2023

Жительница Молодечно пошла в магазин и ей чуть ли не на голову упал камень. Как позже выяснилось, в торговом объекте нормального потолка и вовсе нет.

«Чуть не поймала головой камень, упавший сверху!», - рассказала женщина порталу kraj.by.

Она пояснила, что произошло это не в самом помещении магазина, а когда она поднималась к нему на второй этаж. «Посмотрела наверх, и там просто жесть! Как оказалось, потолка нет совсем. Во всяком случае то, что называется этим словом, повергнет в ужас любого», - сказала она.

Фото: kraj.by, Сергей ЗЕНЬКО

По ее словам, о случившемся она рассказала работнице магазина, а та пообещала передать руководству. «Боюсь, что пока не случится трагедия, никто не пошевелится», - считает женщина.

Также она отметила, что при подъеме на второй этаж нету перил. «Но с отсутствием перил еще можно мириться, а вот когда камни сверху летят на голову, это же просто капец», – сказала женщина.

Журналисты сходили в этот магазин. Перил на лестнице, которая ведет на второй этаж, действительно нет. А подняв голову вверх, можно увидеть, что потолок отсутствует. То, что можно было бы назвать потолком, лишь не небольшом участке закрыто синими пластиковыми панелями, но остальное пространство открыто для обзора кровли здания на этом его участке.

Фото: kraj.by, Сергей ЗЕНЬКО

“На головы покупателей, которые поднимаются в магазины, может падать все то, чем изнутри покрыта кровля здания”, - считает корреспондент.

Журналист позвонил одному из арендодателей здания. Тот заверил, что дыру в потолке “конечно закроют”. Правда уточнил, что случится это не “прямо завтра, но думаю, что в течение месяца проблема будет решена”.

Судя по внешнему виду облицовки фасада здания, товариществу собственников, наверное, можно задуматься и над тем, чтобы снаружи на головы людям тоже ничего не падало, отметило издание.

Фото: kraj.by, Сергей ЗЕНЬКО

Фото: kraj.by, Сергей ЗЕНЬКО

Ранее Телеграф писал, как в Минске парень ради лайков избил подростков и справил на них нужду – все это снимал на видео:

Ради лайков. В Минске парень избил подростков и справил на них нужду – все это снимал на видео