«Если ты меня не любишь, то убей» – В Витебске жена выполнила пьяную просьбу мужа

Опубликовано: 11.01.2024 16:28 , Обновлено: 11.01.2024

Нелепая трагедия произошла в Витебске. В процессе празднования дня рождения захмелевший глава семьи попросил супругу убить себя. К несчастью, просьба не осталась без ответа. Какие события к этому привели?

К семенной паре витеблян зашел в гости родственник – поздравить с днем рождения их сына, рассказали подробности в ТГ-канале «Обратная сторона». Сели за стол, выпили. Так получилось, что хозяин быстро захмелел и уснул. А спиртное тем временем закончилось Супруга хозяина решила сходить за добавкой. В компанию взяла родственника.

Проснувшись в пустой квартире, муж, видимо, подумал, что пара удалилась «не просто так». И впал в ревность. Когда отсутствовавшие вернулись домой, обиженный супруг высказал им претензии и закатил сцену. Поскольку все были выпившие, обстановка начала накаляться.

На каком-то градусе этого накала ревнивец схватил нож и протянул его супруге со словами «Если ты меня не любишь, то убей меня». Женщина нож отбросила. Но муж не унимался – настойчиво требовал себя убить.

В конце концов супруга схватила нож и ударила им мужа в грудь.

Прибывшие на вызов медики нашли в квартире уже бездыханное тело. И вызвали милицию.

За убийство мужа в отношении витеблянки возбудили уголовное дело, сообщил источник.

Ранее Телеграф рассказывал похожую по посылу историю. В Сети появилось видео, как в одном из дворов Гродно милиционеры открыли стрельбу, задерживая мужчину. Он тоже просил себя убить.

«Пожалуйста, убей меня» — Милиционеры стреляли во дворе многоэтажки в Гродно