Двое военных Беларуси получили огнестрельные ранения - Минобороны

Опубликовано: 18.01.2024 20:17 , Обновлено: 18.01.2024

В прес-службе министерства оборны Беларуси 18 января сообщили, что в неназванно воинской части "в результате нарушений требований безопасности при проведении стрельб двое военнослужащих получили огнестрельные травмы".

Там заверили, что военнослужащим была оказана “вся необходимая медицинская помощь”. Другими подробностями ведомство не делилось.

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Ранее Телеграф сообщил, что министерство обороны Беларуси утвердило инструкцию о порядке выдачи оружия и боеприпасов отрядам народного ополчения. В соответствующем постановлении ведомства, опубликованном в субботу, 13 января, на Национальном правовом интернет-портале, подробно расписано, кто и как будет вести учёт выдаваемого ополченцам оружия.

Минобороны определилось, как будут выдавать оружие белорусским народным ополченцам