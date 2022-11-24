Двое детей отравились угарным газом в Речицком районе

Опубликовано: 24.11.2022 17:09 , Обновлено: 24.11.2022

В деревне Речицкого района Гомельской области двое детей отравились угарным газом. Об этом 24 ноября сообщили в областном управлении МЧС.

Сам инцидент произошел днем ранее, 23 ноября.

Как рассказала мать детей, она затопила печь около шести вечера. А около девяти 12-летнему и 10-летнему ребенку стало плохо, они начали терять сознание. Самой женщине тоже.

Тогда она позвала на помощь соседей. Они и сказали, что семья отравилась угарным газом.

Приехавшая скорая подтвердила отравление. Детей госпитализировали. По словам матери, они поправляются.

Кстати, 9-месячный ребенок женщины не пострадал.

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