Две сестры, пропавшие в горах Турции, нашлись живыми — МИД Беларуси

Опубликовано: 20.11.2024 19:08 , Обновлено: 20.11.2024

В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что две пропавшие уроженки нашей страны нашлись. Напомним, накануне стало известно об их исчезновении в горах Турции. В ведомстве добавили, что двух сестёр-близняшек, не выходивших на связь несколько дней, нашли местные поисково-спасательные группы.

“Двух гражданок Беларуси, не выходивших на связь несколько дней, нашли в горах со стороны Кайсери поисково-спасательные группы Турции. Посол Беларуси Виктор Рыбак на связи с губернатором региона”, — сообщили информагентству “БелТА” в Министерстве иностранных дел.

По информации турецкого издания Anadolu, белорусок нашли во вторник около 16:50 в районе Хаджер Орманлары в провинции Кайсери. Их физическое состояние специалисты оценили как хорошее. В сопровождении медиков Валентину и Марию Иванковых тут же отправили в город.

К слову, для их поиска в Турции привлекли вертолёты, самолёт-разведчик, сотрудников жандармерии, группы Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, волонтёров и поисковых собак.

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