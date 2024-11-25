Снова попытка убийства? Мотоциклисты нашли под Гродно ещё две натянутые проволоки на дороге

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Опубликовано: 25.11.2024 09:34 , Обновлено: 25.11.2024

Несколько дней назад недалеко от Гродно, возле технических водоёмов, которые в простонародье именуют "меловыми карьерами", мотоциклисты обнаружили натянутую между деревьями железную проволоку. После приезда милиции ловушки убрали, однако накануне стало известно, что они были не последними.

Напомним, 19 ноября в непроходимых лесах между карьерами “Синька” и “Зелёнка” под Гродно местные мотоциклисты обнаружили проволоку, которую кто-то натянул в двух местах над мото- велодорожками. Прибывшие на местро сотрудники милиции ликвидировали опасность, однако несколько дней спустя белорусы нашли новые.

По информации Интернет-портала “АвтоГродно”, один из мотоциклистов не заметил вовремя натянутую проволоку и затронул её лицом, после чего остался небольшой след. Молодые люди сняли видео и попросили остальных мотоциклистов как можно внимательнее изучать тропинки перед каждой поездкой.

“К счастью, всё обошлось. Удалось вовремя остановиться. Вполне вероятно, что эти ловушки были установлены одновременно с теми, что удалось найти несколькими днями ранее. То есть не факт, что это новые. Отметим, что под одной из них мы втроем проехали во время подъёма на горку и даже не заметили её. А уже при спуске обратно она мелькнула и стала заметной”, — рассказал один из очевидцев.

Кто мог это сделать?

По словам мотоциклистов, в этом месте они с друзьями катаются давно. Несмотря на то, что в непосредственной близости жилых домов нет, несколько лет назад им сделали замечание жильцы хутора, находящегося неподалёку. Тогда, как утверждает белорус, они «сместились вглубь» и больше жалоб не поступало. «В общем, у нас нет идей, кто мог натянуть проволоку в двух местах над этой дорожкой», — отметил мужчина.

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