Домашняя чача с популярного у белорусов курорта унесла жизни как минимум 12 человек

Опубликовано: 07.08.2025 18:14 , Обновлено: 07.08.2025

Массовое отравление суррогатной чачей из Сочи привело к гибели по меньшей мере 12 человек. Бутылки с ядовитым напитком, купленные на одном из рынков курорта, разлетелись по разным регионам России, а жертвами стали туристы, привозившие алкоголь домой в качестве сувенира.

Как сообщили российские СМИ, все пострадавшие приобретали алкоголь в одной и той же торговой точке на Казачьем рынке в Адлере. Позже экспертиза показала, что в чаче содержался метанол, в некоторых случаях, по словам родственников погибших, его концентрация «превышала норму в 100 раз».

. Одной из первых стала история семьи из Сочи. После пикника в больнице оказались сразу четыре человека, трое из них скончались.

По данному факту Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Правоохранители задержали двух женщин — 71-летнюю продавщицу и её 31-летнюю внучку, которые занимались сбытом алкоголя. В ходе суда по избранию им меры пресечения следователь заявил, что от отравления проданным ими алкоголем погибли «не менее 10 человек».

По последним данным полиции, таковых уже 12.

Это не первый случай массового отравления суррогатным алкоголем в России за последнее время. В 2023 году более 30 человек скончались после употребления напитка «Мистер Сидр», в котором также был обнаружен метанол.

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