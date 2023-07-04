В Беларуси в магазинах обнаружили опасный российский сидр. Смотрите фото, чтобы не отравиться

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Опубликовано: 04.07.2023 18:10 , Обновлено: 04.07.2023

Сотрудники Республиканского центра гигиены и общественного здоровья выявили в белорусских магазинах опасный российский алкоголь. Речь про сидр, в котором доля этилового спирта превышала заявленную более чем в два раза.

Выявлена небезопасная алкогольная продукция производства ООО «Злынковский завод новых технологий по производству вин и напитков «КАСКАД» (Брянская область, РФ), сообщили в ведомстве.

На этикетке фруктового сидра «Голубая лагуна» указано наличие в нем алкоголя 4,9% оборотов. А по факту объемная доля этилового спирта превышала заявленную более, чем в два раза.

Также несоответствие выявили и в медовухе фильтрованной «Классическая». На ее этикетке была заявлена доля алкоголя 6% оборотов, а по результатам лабораторных испытаний объемная доля этилового спирта составила 11,0%.

Вот как выглядят эти напитки:

Коллаж с фото сайта производителя напитков kaskads.ru

По итогу проверки, в Беларуси запретили продавать эти алкогольные напитки.

Напомним, в июне в России от некачественно сидра скончалось 28 человек. Экспертиза обнаружила в изъятом напитке примеси метанола и этилбутирата:

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