До 25 лет. Суд в Минске вынес заочные приговоры по делу признанного экстремистским BYPOL

Опубликовано: 15.02.2024 15:56 , Обновлено: 15.02.2024

Минский городской суд 15 февраля вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении создателей и руководителей организации BYPOL, признанной в Блеаруси экстремистским формированием, а также членов её структурного подразделения "мобилизационный план Перамога". Шестерых человек по данном делу заочно приговорили к лишению свободы на срок от 11 до 25 лет и крупным штрафам.

Как рассказали в Генеральной прокуратуре, всех шестерых судебная коллегия по уголовным делам Минского городского суда признала “виновными в совершении ряда преступлений против государства и иных преступлений экстремистской направленности”, а именно:

в действиях, направленных на захват государственной власти неконституционным путем;

умышленных действиях, направленных на “возбуждение социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности”, совершенных группой лиц.

Самое суровое наказание присудили Александру Азарову, которого в дополнение к выше указанным преступлениям также признали виновным в измене государству, организации акта терроризма и умышленном разрушении “средств сигнализации на объектах железной дороги”. Его приговорили к 25 годам лишения свободы и штрафу в размере 10 тыс. базовых величин (сегодня это 400 тыс. рублей).

Помимо Азарова суд вынес приговоры следующим его соратникам:

Матвею Купрейчику – 12 лет лишения свободы и штраф в 5,5 тыс. базовых величин (220 тыс. рублей),

Владимиру Жигарю и Игорю Лобану – 12 лет лишения свободы и штраф в 5 тыс. базовых величин (200 тыс. рублей),

Олег Талерчик – 12 лет лишения свободы и штраф в 1 тыс. базовых величин (40 тыс. рублей),

Андрей Остапович – 11 лишения свободы лет и штраф в 5 тыс. базовых величин (200 тыс. рублей).

“Уголовное дело рассмотрено в порядке специального производства с соблюдением общих правил судебного разбирательства, включая обеспечение права обвиняемых на защиту”, - пояснили в Генпрокуратуре, отметив, что приговор пока не вступил в законную силу, поэтому его можно обжаловать и опротестовать в апелляционном порядке.

Напомним, в ходе судебного разбирательства в Генпрокуратуре заявляли, что подсудимые - бывшие силовики - «в разные периоды совершили действия с целью захвата государственной власти неконституционным путем».

Генпрокуратура Беларуси обвинила бывших силовиков в попытке захвата власти и терроризме

В ведомстве заявили, что для достижения целей BYPOL проводило «пропагандистскую работу среди протестной части населения и консолидации этих лиц». Также Генпрокуратура обвинила эту организацию в «выработке мер давления на систему государственного управления» и оказывала «физическое и психологическое воздействие на представителей действующей законодательной, исполнительной и судебной власти» через Интернет.