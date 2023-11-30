Генпрокуратура Беларуси обвинила бывших силовиков в попытке захвата власти и терроризме

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Опубликовано: 30.11.2023 17:51 , Обновлено: 30.11.2023

Генеральная прокуратура сообщила 30 ноября, что отправила в Верховный Суд уголовное дело в отношении участников BYPOL, признанного властями Беларуси экстремистским и террористическим формирования бывших силовиков.

Генпрокуратура хочет получить от верховного суда определение подсудности. По делу проходят Азаров А.А., Жигарь В.М., Купрейчик М.Д., Лобан И.А., Остапович А.И. и Талерчик О.Н.

[info_b]Александр Азаров - бывший начальник отдела по противодействию экстремизму в этнических, религиозных образований и незаконной миграции управления по противодействию экстремизму ГУБОПиК МВД.

Андрей Остапович — бывший старший следователь Следственного комитета.

Владимир Жигарь — бывший оперуполномоченный уголовного розыска Мозырского РУВД.

Игорь Лобан — бывший следователь по особо важным делам следственного управления СК по Гродненской области.

Матвей Купрейчик — бывший старший оперуполномоченный отдела по наркоторговле и противодействию торговле людьми Главного управления внутренних дел Минска. [/info_b]

В Генпрокуратуре считают, что эти люди “в разные периоды совершили действия с целью захвата государственной власти неконституционным путем”.

В ведомстве утверждают, что для достижения целей BYPOL проводило “пропагандистскую работу среди протестной части населения и консолидации этих лиц”. Также Генпрокуратура обвинила эту организацию в “выработке мер давления на систему государственного управления” и оказывала “физическое и психологическое воздействие на представителей действующей законодательной, исполнительной и судебной власти” через Интернет.

Также участников BYPOL обвинили в оскорблении президента Беларуси и возбуждении социальной вражды по отношению к представителям власти.

“Помимо этого, Азаров А.А. в 2022 году организовал совершение акта терроризма на РУП «Гомельское отделение Белорусской железной дороги», оказал иную помощь иностранной организации в деятельности, направленной на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь”, - заявили в прокуратуре.