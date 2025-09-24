Грибник показала опасную находку в лесу под Витебском и вызвала волну возмущения зрителей – «В смысле побегу?»

🎥 Видео

Опубликовано: 24.09.2025 12:50 , Обновлено: 24.09.2025

В TikTok появилось видео, на котором любительница "тихой охот" показала опасную находку, на которую случайно натолкнулась в лесу на окраине Витебска. Ролик за 2 дня набрал больше 260 тыс. просмотров и вызвал настоящую лавину возмущения среди зрителей. Узнали, что так "зацепило" комментаторов.

Оказалось, что женщина натолкнулась в лесу в районе бывшей деревни Васюты в Витебском районе, которая сравнительно недавно была включена в городскую черту, на старые военные снаряды, предположительно, времён Второй мировой войны. По её словам, под деревом лежало как минимум три таких снаряда.

Автор ролика продемонстрировала на видео “страшную находку”, но сама трогать её благоразумно не стала.

“Ладно, побегу!”, - такими словами завершила свой ролик женщина, чем и вызвала на себя шквал возмущённых комментариев.

“В смысле побегу? В такой ситуации нужно вызывать специальную службу”, - заявила одна из обеспокоенных зрительниц.

“А позвонить, чтобы проверили и обезвредили (в случае надобности) - нет? Не судьба?????” - возмутился другой комментатор.

“Нужно 102 вызвать, чтобы сапёры обезвредили. Если дети найдут, то будет беда”, - обрисовал печальный сценарий такой беспечности ещё один зритель.

Впрочем, автор ролика в комментариях успокоила их всех - в милицию позвонили, сапёров вызвали, без внимания опасную находку не оставили, просто всё это осталось за кадром.

Некоторые комментаторы отметили, что подобные находки, увы, не единичны.

“Я в Витебском районе тоже в грибах нашел снаряды, позвонил и никаких проблем. Я просто точку на карте сделал и им сбросил. Сказали спасибо огромное. Правда спросили, если по точке сами не найдем, сможете показать и все”, - поделился походим опытом один из них.

Кстати, такие случаи подтверждают и периодические сообщения самой милиции об обнаружении старых снарядов времён Великой Отечественной войны - снаряды находят и в лесах, и на полях при сельхозразработке, и на участках частных жилых домов. Увы, далеко не всегда они заканчиваются без последствий. Так, как ранее рассказывал Telegraf.news, в 2016 году при взрыве снаряда времен ВОВ погибли двое детей, 8 и 7 лет. Снаряд дети нашли, когда играли на свеже вспаханном поле. Ещё один мальчик, 10 лет, серьёзно пострадал.