До 10 лет тюрьмы. В милиции пригрозили белорусам уголовным сроком за оформление банковских карточек

Опубликовано: 11.11.2023 10:53 , Обновлено: 11.11.2023

Минская милиция предостерегла белорусов от "лёгких денег", которые всё чаще предлагают мошенники в интернете: белорусам предлагают оформить на себя банковскую карту и передать их реквизиты "работодателю" за вознаграждение. Как отметили в Советском РУВД Минска, вознаграждение за это, вероятнее всего, человек получит, но вместе с ним может "заработать" уголовное дело, которое чревато не только большим штрафом, но и реальным тюремным сроком - до 10 лет.

Мошенников, которые размещают в социальных сетях и мессенджерах объявления о быстром заработке посредством оформления банковских карт в милиции называют “дроповодами”. “Дропами” же называют тех людей, которые за вознаграждение в 50 рублей готовы оформлять на себя банковские платежные карты, за дополнительные 150 рублей - оформлять доверенность на неизвестных лиц, не задумываясь о том, как переданную конфиденциальную информацию впоследствии будут использовать “работодатели”.

Несмотря на то, что соискатели в интернете уверяют, что всё выше описанное легально, такая “работа” на деле носит криминальный характер, пояснил в интервью порталу sb.by начальник отдела по противодействию киберпреступности Советского РУВД Минска Александр Пискунов.

“Молодые люди сами не понимают, на что соглашаются. В результате – становятся фигурантами уголовных дел”, - рассказал милиционер.

Он пояснил, что впоследствии такие банковские карты мошенники, как правило, используют для перевода денег обманутых граждан. В случае, если их мошенничество вскроется, и сам формальный владелец карты автоматически станет фигурантом уголовного дела. Именно поэтом банки всегда предостерегают клиентов от передачи и самих карт, реквизитов к ней посторонним людям.

[info_b]Оформление банковских карточек на свое имя и передача их и реквизитов другому человеку за определенное вознаграждение (то есть из корыстных побуждений) может рассматриваться правоохранителями как уголовного преступление. Согласно статье 222 Уголовного кодекса Беларуси, это расценивается как “незаконный оборот средств платежа или инструментов” и чревато не только штрафом, но и ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или реальным тюремным заключением на срок от двух до шести лет. За повторное подобное нарушение закона (либо при совершении преступления в составе организованной группы или в особо крупном размере) максимальное наказание может составить 10 лет тюремного заключения с или без штрафа.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что в Беларуси в последнее время участились случаи телефонного мошенничества, когда преступники представляются работниками государственных органов и выманивают у людей деньги. Какие случаи уже были и о чем необходимо знать, чтобы себя обезопасить, можно почитать в нашем материале.

На Беларусь нахлынула новая волна мошенничества от имени «госструктур». Когда нельзя верить?