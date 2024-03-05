"Для вас он зверь, а для меня сын" — Отец насильника, убившего белоруску, написал письмо. Поляки ответили

🎤 Мнение

Опубликовано: 05.03.2024 16:31 , Обновлено: 05.03.2024

На своей странице в социальных сетях мужчина прокомментировал трагедию, которая случилась в конце февраля посреди Варшавы. Отец преступника уверяет, что хотел бы повернуть время вспять, но при этом он не оставит собственного сына. О чём ещё говорится в письме?

“Я никому не желаю того, что с нами случилось. Для вас это сенсация, а для нас — трагедия”, — такими словами начал обращение отец арестованного парня. Затем мужчина заверил, что “если бы мог, то отдал свою жизнь 25-летней Лизе”.

“Мы, родители, не оставим собственного ребенка в трудную минуту. Для вас он зверь, а для меня сын”, — написал мужчина, а после продолжил:

“И когда я думаю о том, что он сделал, что всю жизнь будет за решеткой, я не могу это принять”, сообщило издание Wp.pl его слова.

В конце поляк обратился к читателям с призывом:

“Пожалуйста, перестаньте, потому что вся эта ненависть не имеет ничего общего с человечеством, а ваша ненависть — всего лишь демонстрация того, какие вы люди.”

Что ответили поляки?

В польском издании Wp.pl статья собрала почти 500 комментариев, и все они, ожидаемо, осуждают поступок насильника.

“Прекрасный пример вы подали ребенку! Вы тоже так относились к его матери? У меня сын такого же возраста, и хотя я не уверена, что он случайно не вступит в глупую драку, я знаю, что он никогда не поднимет руку на более слабого человека”, — прокомментировала читательница ресурса.

“Папочка, писать правду о вашем сыне — не ненависть. Только психопат может позволить себе такой поступок. Лучше подумайте, как вы его воспитали!”, — оставил мнение другой житель Польши.

Напомним, жёсткое изнасилование молодой белоруски произошло в центре Варшавы 28 февраля. Угрожая ножом, он затащил её к лестнице дома, душил и затем изнасиловал. Девушку доставили в больницу, а спустя несколько дней она умерла. По данным издания, 23-летнему преступнику грозит пожизненное заключение.

Ранее Телеграф писал о том, что две женщины, ставшие свидетельницами жестокого нападения на 25-летнюю белоруску Лизу в Варшаве, дали показания в полиции. Камеры наблюдения зафиксировали, что женщины некоторое время наблюдали за всей ситуацией, но никаких действий не предприняли. они попытались объяснить свое чудовищное поведение.

Свидетельницы рассказали, почему не вызвали полицию во время изнасилования белоруски в Варшаве