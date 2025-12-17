ДФР КГК насчитал гомельским таксистам 450 тыс. рублей дополнительных налогов

Опубликовано: 17.12.2025 12:46 , Обновлено: 17.12.2025

Более 450 тыс. рублей потребовал заплатить Департамент финансовых расследований (ДФР) Комитета государственного контроля (КГК) от двух гомельчан, которые организовали работу такси на территории Гомельской области. Как показала проверка, именно столько налогов он не доплатили в казну, выплачивая таксистам зарплату "в конвертах".

“Серую” схему выплаты зарплат обнаружили в компании в ходе очередной проверки. Название сервиса такси, организаторов которого сотрудники профильного департамента обвинили в обходе налогового законодательства, в КГК не назвали, но раскрыли подробности преступной схемы.

По данным ведомства, двое должностных лиц компании скрывали часть наличной выручки, полученной таксистами, чтобы уменьшить сумму налогов. Из “сэкономленного” банка таксистам (а речь идёт более чем о 200 работниках) на руки выдавали “прибавку” к зарплате, разумеется, нигде не учтённую по бумагам.

По такой схеме, как заявили в КГК, компания работала на протяжении трёх лет - с 2022 по 2024 год. В результате ущерб государству в виде недополученных бюджетом налогов (включая подоходный налог) оценили более чем в 450 тыс. рублей.

В отношении должностных лиц компании уже возбудили уголовные дела.

Кстати, это не первое подобное дело на Гомельщине за последнее время. Буквально месяц назад всё тот же ДФР КГК отчитался о возбуждении сразу пяти уголовных дел после проверки шести компаний-такси, работавших в Гомеле и Могилеве. Организаторами преступной схемы также оказались жители Гомеля, а вот сумма ущерба от недоплаченных налогов государству оказалась даже существеннее - более 3,7 млн. рублей.

КГК возбудил 5 уголовных дел после проверок такси в Гомеле и Могилеве