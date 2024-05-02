Делали уколы и разбивали пальцы. На Могилёвщине группа мошенников «заработала» на страховках 550 тыс. рублей

Опубликовано: 02.05.2024 10:15 , Обновлено: 02.05.2024

Министерство внутренних дел в четверг, 2 мая, сообщило о задержании организованной группы страховых мошенников. В общей сложности милиция при поддержке ОМОНа задержала девять человек, которые за два года получили страховых выплат на общую сумму более 550 тыс. рублей.

Как рассказали в МВД, руководил группой страховых мошенников 36-летний житель Могилевской области, которые подговаривал своих родственников и знакомых (в возрасте от 28 до 50 лет) заключать договоры добровольного страхования от несчастных случаев. Через какое-то время эти люди умышленно наносили себе бытовые травмы - разбивая пальцы рук и ног, предварительно делая уколы обезболивающего.

“Затем обращались в учреждения здравоохранения для фиксации травм, где получали подтверждающие медицинские документы, а по ним - страховые выплаты якобы из-за травмирования в быту”, - пояснили схему мошенничества в милиции.

По предварительным данным оперативников, полученные таким образом деньги подозреваемые пускали на ремонт и покупку жилья, приобретение транспортных средств. Часть полученных денег, по данным милиции, мошенники дали знакомым в долг под проценты.

В МВД рассказали, что после задержания подозреваемых в результате обыска их жилья оперативники обнаружили и изъяли “орудия совершения преступлений” - различного рода молотки, шприцы и ампулы с обезболивающим. Изъяли милиционеры и часть незаконно полученных денег.

По данному факту Следственный комитет уже возбудил уголовное дело за мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере (согласно статье 209 Уголовного кодекса Беларуси, за это преступление человеку грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет со штрафом). Кроме того, оперативники в настоящее время пытаются установить другие эпизоды противоправной деятельности задержанных.

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