"Чуть не убил" - На авто минчанина прямо на дороге упал кусок лома

Опубликовано: 11.07.2024 13:56 , Обновлено: 11.07.2024

Минчанин ехал по МКАД, как на его авто из кузова грузовика, который был во втором ряду дороги, упал кусок металлолома и пробил лобовое стекло машины.

По словам мужчины, он решил обогнать грузовик, и в этот момент лом вывалился. «Чуть не убил», — поделился водитель.

Инцидент случился в районе торгового центра “Яркий” и заправки рядом. В частности, водитель ехал по внутреннему кольцу в направлении Партизанского проспекта. “Пришлось остановиться, так как рассыпалось стекло, ухудшилась видимость”, - передал слова минчанина портал Onliner.

Участок МКАД, где произошел инцидент, отмечен желтой линией

Мужчина также рассказал, что инцидент произошел около 9:50—10:20 10 июля. Он ехал на Volkswagen Golf VII голубого цвета и попросил очевидцев случившегося связаться по номеру +375 29 160-91-47 или через Telegram (ник - @glazovgo).

Ранее Telegraf.news публиковал видео, на котором показано, как под Свислочью в Гродненской области столкнулись два грузовика, один из которых опрокинулся на бок и раздавил легковушку.

«Выглядит очень жутко» — Под Свислочью грузовик раздавил легковушку и загорелся