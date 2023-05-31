🎥 Видео

Опубликовано: 31.05.2023 14:03 , Обновлено: 31.05.2023

В Минске на МКАД 31 мая произошла авария — грузовик рассыпал плитку по кольцевой, которая, вероятно, попала и по автомобилям, а также перекрыл дорогу. Об этом рассказали очевидцы и опубликовали видео.

«######! Меня чуть не убило! Отделяло 10 секунд… Фура со встречки. Разлупило машины […] Скорую надо кому? Вызывать скорую???», — эмоционально выказался один из водителей, который снял место происшествия.

[info_b]Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика![/info_b]

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Причины произошедшего пока неизвестны.

Как сообщили в телеграм-канале минского ГАИ, ДТП произошло в районе 1 км на внутреннем кольце МКАД.

«Затруднено движение по МКАД от улицы Всехсвятской в направлении улицы Ф.Скорины. На месте работают сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД г. Минска», — предупредили там и пообещали сообщить подробности позже.

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ГАИ также опубликовала фото аварии, на которой видна карета скорой помощи, а также спасатели: