Что должны делать белорусы, если стали свидетелями ДТП? Рассказали спасатели и врачи

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Опубликовано: 03.04.2023 16:07 , Обновлено: 03.04.2023

Далеко не все белорусы знают, что делать, когда видят автомобильную аварию. Одни остаются равнодушными, других накрывает паника. Однако время имеет решающее значение для жертв ДТП. Ведь если помощь придет вовремя, есть больше шансов спасти чью-то жизнь. Белорусские спасатели, милиционеры и врачи объяснили, что нужно делать, если вы стали очевидцем аварии.

Оценка обстановки

По словам представительницы Минского областного управления МЧС Анастасии Швайбович «Народной газете», в первую очередь нужно быть уверенным, что вам самим ничего не угрожает.

Сначала она посоветовала включить в авто аварийную сигнализацию, а также выставить знак аварийной остановки.

Если людям, попавшим в ДТП, нужна помощь — звоните по номеру 112. Диспетчеры свяжутся со всеми нужными службами.

Швайбович подчеркнула, что подходить к авто, которые попали в аварию, следует осторожно. Все потому, что рядом могут быть разлиты технические жидкости, лежать осколки стекла и отлетевшие детали.

Тушение пожара

Если вы видите, что машина загорелась, можете попробовать потушить ее сами — при помощи огнетушителя, земли, песка или одежды.

Как это делать, читайте по ссылке:

Как белорусам самим потушить загоревшийся автомобиль? Ответили в МЧС

Однако если авто горит в районе бензобака или газового баллона, то немедленно отойдите от него на безо­пасное расстояние.

Как помочь пострадавшим в ДТП?

Белорусский травматолог-ортопед Денис Шамаль обратил внимание, что вытаскивать пострадавших из автомобиля нужно только в крайнем случае.

Сначала стоит прислушаться к дыханию человека, прощупать пульс (на запястье и сонной артерии), спросить у человека о самочувствии и узнать, что у него болит. Также стоит осмотреть, повреждена ли голова, плечи, руки, не зажаты ли конечности. Обо всем этом потом нужно рассказать медикам.

«Если вы не владеете методами оказания первой медицинской помощи и видите, что потерпевшему ничего не угрожает, то лучше оставьте его в том же положении и ждите, когда приедут специалисты. Исключение — возгорание автомобиля», — подчеркнул врач.

В случае, если вам все таки нужно вытащить человека из машины, делайте это очень осторожно. Если есть подозрение на перелом позвоночника или шеи, то «предпринимать какие-либо активные действия до прибытия профессионалов не стоит».

По его словам, отвозить пострадавших в больницу самостоятельно стоит, например, если ДТП произошло на отдаленной от города трассе. При этом нужно точно указать место аварии или даже попробовать сбросить службам координаты местонахождения.

Подождите ГАИ

Кроме этого, свидетелям ДТП стоит подождать приезда ГАИ. Но если не получается, нужно оставить свой номер телефона, чтобы милиция впоследствии связалась с вами для уточнения деталей произошедшего, рассказал инспектор Дмитрий Сазановец.

Вы также можете помочь ГАИшникам, если у вас в машине был видеорегистратор.

Что должен делать очевидец согласно ПДД?

Как прописано в п.33 главы 6 Правил дорожного движения Беларуси, участники ДТП и его очевидцы обязаны: