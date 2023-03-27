Как белорусам самим потушить загоревшийся автомобиль? Ответили в МЧС

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Опубликовано: 27.03.2023 09:36 , Обновлено: 27.03.2023

Никто не застрахован от того, что транспортное средство может внезапно загореться. А так как с наступлением весны белорусы начали чаще ездить на автомобилях, в МЧС объяснили, как правильно потушить вспыхнувшую машину.

[info_b]К слову, в 2023 году только в Гродненской области, по данным МЧС на 27 марта, произошло 23 «автопожара».[/info_b]

Причины возгорания автомобилей

По словам спасателей, в большинстве случаев возгорание автомобиля начинается под капотом — из-за короткого замыкания электропроводки или неисправности топливной системы.

Еще одна причина — непотушенные сигареты, выброшенные из водительского окна и затянутые потоком воздуха внутрь.

Чтобы избежать таких ситуаций, стоит следить за исправностью транспортного средства, своевременно проходить техосмотр, и ремонтировать авто только у специалистов, отметили в ведомстве.

Что делать, если машина загорелась?

Первое, что нужно сделать, если ваш автомобиль загорелся, — срочно вызывать спасателей (по номеру 101 или 112).

Пока они едут, нужно попробовать потушить огонь самостоятельно. Как правильно это сделать:

приоткройте капот;

в появившуюся щель вставьте раструб огнетушителя,;

сбейте пламя.

И только после этих действий можно осторожно открыть капот : чтобы избежать притока воздуха и усиления горения.

«Будьте внимательны, ведь крышка капота, скорее всего, будет горячей, чтобы защитить руки, воспользуйтесь хлопчатобумажными перчатками», — предупредили в МЧС.

После этих действий нужно любыми способами обесточить автомобиль.

При этом в ведомстве обратили внимание, что литровые огнетушители вряд ли помогут справиться с возгоранием авто. По их словам, лучше, чтобы у вас был пятилитровый углекислотный или порошковый. Но если такого нет, можно использовать песок, землю и даже одежду.

Кроме того, если автомобиль загорелся на стоянке, по возможности, поливайте водой стоящие рядом автомобили , чтобы огонь не перекинулся на них, или пробуйте откатить их в сторону.

А если горение распространилось в ту часть автомобиля, где находится бензобак или газовый баллон, немедленно отойдите от машины на безопасное расстояние.

В Жодино взорвался электромобиль

Ранее Телеграф писал, В Жодино Минской области 25 марта взорвался китайский электромобиль Zotye E200. Это произошло в момент, когда спасатели приехали и принялись его тушить.