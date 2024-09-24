Чёрный дым и 7 машин МЧС. Под Минском загорелся мусорный полигон

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Опубликовано: 24.09.2024 18:18 , Обновлено: 24.09.2024

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям сообщили о масштабном пожаре на полигоне с твёрдыми бытовыми отходами, который находится недалеко от деревни Кирши Минского района. По оперативным данным, пламя уже охватило площадь около 400 квадратных метров.

В спасательном ведомстве добавили, что для ликвидации возгорания задействовали 7 машин МЧС и 9 единиц техники субъекта хозяйствования. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее Telegraf.news писал, что сотрудники пограничного поста в польской Наревке обнаружили рядом с границей Беларуси пожар в Беловежской пуще. Как сообщили в ведомстве, огонь возник «в глубине леса на маршруте преследования лиц, незаконно пересекших границу Польши».

На польском участке Беловежской пущи рядом с границей Беларуси произошёл пожар