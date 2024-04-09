Четыре ДТП подряд. В ГАИ рассказали, почему утром “встала” кольцевая Минска

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Опубликовано: 09.04.2024 16:12 , Обновлено: 09.04.2024

Сегодняшнее утро для жителей столицы выдалось жарким. Сразу четыре аварии практически в одно время стали причиной многочисленных пробок. К счастью, обошлось без жертв.

Около 07:45, 28-летний водитель «BMW», двигаясь по внешнему кольцу МКАД со стороны улицы Академика Купревича в направлении проспекта Независимости, не справился с управлением и налетел на ограждение. Автомобиль перевернутся. Как сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома, пострадавших нет.

Вторая авария произошла около 08:30. 34-летний водитель автомобиля«Opel», начиная движение с обочины после остановки, не уступил дорогу автомобилю «Kia», который ехал в крайней правой полосе. В результате ДТП никто не пострадал, кроме самого транспорта.

“Госавтоинспекция напоминает, что после остановки или стоянки водитель транспортного средства, начинающего движение, обязан уступить дорогу движущимся транспортным средствам”, — отметили сотрудники ведомства.

Третье ДТП произошло на МКАД. Там столкнулись сразу три иномарки: Toyota, Renault и Geelly. По информации сотрудников ГАИ, инцидент произошёл из-за несоблюдения безопасной дистанции. Никто из людей не пострадал.

“Водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки”, — прокомментировали в ГАИ.

По той же причине столкнулись ещё четыре иномарки. Водители двух автомобилей Vollkswagen, Audi и Kia около 07:50 в районе 1-го километра внутреннего кольца МКАД нарушили безопасную дистанцию.

Также обошлось без жертв, рассказали в УГАИ УВД Мингорисполкома.

Ранее Telegraf.news писал, что Госавтоинспекция объявила о новых рейдах и профилактических мероприятиях, которые пройдут в разных областях страны в ближайшее время. Инспекторы напомнили водителям о “неукоснительном соблюдении всех требований ПДД”, а отдельным участникам дорожного движения пригрозили лишением прав за определённые нарушения и даже изъятием транспортного средства.

ГАИ предупредила о новых рейдах со «Стрелой» по всей Беларуси. Кому пригрозили лишением прав и изъятием транспорта?