В МЧС сообщили о большом скоплении спецтехники у общежития БНТУ. Что известно?

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Опубликовано: 03.06.2024 13:05 , Обновлено: 03.06.2024

В Министерстве чрезвычайных ситуаций Беларуси 3 июня предупредили о привлечении "большого количества техники МЧС" к общежитию №16 Белорусского национального технического университета в Минске.

По информации МЧС, на территории общежития на проспекте Независимости 148/2 с 11:00 до 13:00 спасатели решили провести “тактико-специальное учение”.

В пресс-службе попросили “с пониманием отнестись к необходимости проведения таких мероприятий”.

Тем временем в Сети появилось видео с места учения. Его опубликовали в телеграм-канале “Мерзкий Кокобай”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в ГУВД Мингорисполкома предупредили минчан о скоплении спецтехники на территории спортивного комплекса “Чижовка-Арена” 29 мая. Все дело в учениях, которые милиция пообещала провести совместно с МЧС и другими госорганами.

В МВД предупредили минчан о скоплении спецтехники на «Чижовке-Арене». Что известно?