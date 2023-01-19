Брестский суд приговорил Дарью Лосик к 2 годам колонии

Опубликовано: 19.01.2023 12:49 , Обновлено: 19.01.2023

Брестский областной суд 19 января вынес приговор Дарье Лосик, жене приговоренного к 15 годам блогера Игоря Лосика. Ей дали 2 года колонии общего режима, как и запрашивал прокурор.

Дарью признали виновной по уголовной статье ч.1 ст.361-4 (содействие экстремистской деятельности).

Как утверждали в Брестской прокуратуре, женщина «дала интервью экстремистскому формированию «Белсат», в котором позиционировала себя как супругу «политзаключенного».

По мнению брестских прокуроров, она «дала личную негативную оценку государственным органам», ответственным за ведение судов и приведение наказаний к исполнению.

Кроме того, прокуратура обвинила Дарью Лосик в том, что она отрицала совершение преступлений ее мужем, за которые ему дали 15 лет колонии усиленного режима, а также «призывала родственников других осужденных последовать ее примеру».

Дарью Лосик задержали 18 октября 2022 года. У них с мужем есть четырехлетняя дочь Паулина, которая теперь живет у бабушки с дедушкой.