Прокуратура обвинила Дарью Лосик в вербовке и содействию экстремистам

Опубликовано: 06.12.2022 12:23 , Обновлено: 06.12.2022

Генеральная прокуратура сообщила 6 декабря, что Дарью Лосик, жену приговоренного к 15 годам блогера Игоря Лосика , обвинили по уголовной статье ч.1 ст.361-4.

В Брестской прокуратуре утверждают, что Дарья Лосик “дала интервью экстремистскому формированию «Белсат», в котором позиционировала себя как супругу “политзаключенного”. По мнению брестских прокуроров, молодая женщина “дала личную негативную оценку государственным органам”, ответственным за ведение судов и приведение наказаний к исполнению.

Прокуратура обвинила Дарью Лосик в том, что она отрицала совершение преступлений ее мужем, за которые ему дали 15 лет колонии усиленного режима, а также “призывала родственников других осужденных последовать ее примеру”.

Дарью Лосик решили оставить до суда под стражей. Ей грозит по этому обвинению до 6 лет тюрьмы.

[info_b] Статья 361-4. Содействие экстремистской деятельности