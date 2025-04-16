Брестчанка узнала о своей «смерти», придя в поликлинику. Почему её 2 года считали умершей?

Опубликовано: 16.04.2025 11:24 , Обновлено: 16.04.2025

Жительница Бреста оказалась в поистине неприятной ситуации. Её официально признали умершей и аннулировали все соответствующие записи, в результате чего женщина лишилась не только «прав живого», например, на медицинскую помощь, но и действующего паспорта. «Воскрешать» её по документам пришлось прокуратуре через суд.

Как рассказали в прокуратуре Брестской области, началось всё с того, что брестчанка обратилась в свою поликлинику за медпомощью, но получила отказ с неожиданным обоснованием. По данным медучреждения, она числилась умершей.

Как такое могло произойти? Проверка выяснила, что эта история началась ещё в январе 2021 года. Тогда бригада скорой помощи доставила в Брестскую центральную городскую больницу женщину в коме. Личность её установили, как сообщается, «со слов жителей хутора, где медики забрали пациентку». Не приходя в сознание, пациентка скончалась в больнице.

И соседи почему-то назвали медикам данные не реальной умершей, а её соседки по хутору — той самой женщины 1968 года рождения, которая спустя почти два года придёт в поликлинику и узнает о своей «смерти». Поскольку у реальной умершей женщины, как выяснилось, не было родственников, оспаривать ошибочные данные о смерти было некому. На основании этих ошибочных сведений отдел ЗАГС Брестского горисполкома зарегистрировал смерть живого человека.

Чем всё закончилось?

Узнав о своём статусе в поликлинике в конце 2022 года, «воскресшая» женщина, судя по всему, столкнулась с неожиданными бюрократическими трудностями. Дело усугублялось тем, что она живёт одна, не имеет источника дохода, страдает заболеванием, затрудняющим передвижение, не обладает юридическими познаниями, а срок действия её паспорта к тому же истёк.

В итоге помочь взялась прокуратура Бреста. Прокурор обратился в суд Московского района города с иском в интересах женщины, требуя признать недействительной запись акта о её смерти и аннулировать её. Учитывая «крайне тяжёлую жизненную ситуацию» и истёкший паспорт, прокурор также попросил суд допустить «немедленное исполнение решения».

Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объёме, допустив немедленное исполнение.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что будет, если парикмахер повредит клиенту родинку.

Что будет, если парикмахер повредит родинку? Суд в Могилёве вынес решение