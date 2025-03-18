Брестчанину грозит до 10 лет тюрьмы за сыр. Что произошло?

Опубликовано: 18.03.2025 15:35 , Обновлено: 18.03.2025

Брестская таможня возбудила уголовное дело по факту незаконного ввоза в Беларусь крупной партии сыра. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы.

Преступление квалифицировано по части 3 статьи 228 Уголовного кодекса. Речь идёт о незаконном перемещении товаров через границу, совершенное организованной группой.

В конце прошлого года таможенники изъяли у одного из подозреваемых 5 тонн сыра европейского производства, который планировалось нелегально продавать в России. Сыр общей стоимостью более 700 тысяч белорусских рублей нашли в гараже у жителя Бреста.

Схема ввоза была простой. Сыр перемещался через белорусско-польскую границу в обход установленных правил и без уплаты таможенных платежей. На польской стороне товар раздавали разным людям, которые ввозили его в Беларусь небольшими партиями, не превышающими разрешённые лимиты для физических лиц. Затем сыр собирали на территории Беларуси для дальнейшей продажи в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В таможне отчитались о задержании всех фигурантов дела.

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