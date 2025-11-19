Более 100 стикеров в Telegram запретила в Беларуси прокуратура

Опубликовано: 19.11.2025 13:06 , Обновлено: 19.11.2025

Более сотни стикеров в популярном мессенджере Telegram попали под запрет в Беларуси. Решением прокуратуры Чаусского района их внесли в республиканский список экстремистских материалов.

По данным Генпрокуратуры, неподобающие Telegram-стикеры прокуроры выявили в ходе мониторинга интернет-ресурсов. В них проверяющие усмотрели признаки реабилитации нацизма, пропаганды и публичного демонстрирования и распространения нацистской символики и атрибутики, разжигания расовой, национальной и социальной вражды и розни, а также “создания недоверия к представителям государственной власти”.

Как пояснили в ведомстве, на некоторых стикерах имелась нацистская символика и атрибутика, которая в Беларуси запрещена, на других - призывы к насилию и расовой сегрегации. В отдельных стикерах, которые пользователи популярного мессенджера часто используют для коротких ответов и быстрой реакции в частной переписке и общих чатах, прокурорские работники усмотрели оскорбительные высказывания в адрес белорусских чиновников и политиков, а также сотрудников правоохранительных органов, связанные с их служебной и профессиональной деятельностью.

Итогом проверки стали пять заявлений в суд от Чаусской прокуратуры, которые были удовлетворены.

[inf]Напомним, республиканский список экстремистских материалов, которые белорусам запрещается не только изготавливать, распространять и публично демонстрировать, но и хранить и перевозить в целях распространения, размещены на официальном сайте Министерства информации по ссылке.[/inf]

Ранее, как уже рассказывал Telegraf.news, в Управлении внутренних дел Брестского облисполкома объяснили, в каких случаях белорусам может грозить ответственность за взаимодействие с ресурсами, признанными экстремистскими. Отдельно в милиции остановились на вопросе, есть ли наказание за чтение таких каналов «из праздного интереса и любопытства».

Милиция Брестчины ответила, что будет, если читать запрещённые каналы «из праздного интереса и любопытства»