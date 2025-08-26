Милиция Брестчины ответила, что будет, если читать запрещённые каналы «из праздного интереса и любопытства»

Опубликовано: 26.08.2025 10:29 , Обновлено: 26.08.2025

Управление внутренних дел Брестского облисполкома напомнило, в каких случаях белорусам может грозить ответственность за взаимодействие с ресурсами, признанными экстремистскими. Отдельно в милиции остановились на вопросе, есть ли наказание за чтение таких каналов «из праздного интереса и любопытства».

Как следует из сообщения ведомства, если человек просто читает запрещённые каналы, уголовная либо административная ответственность за это ему не грозит. Наказание, согласно действующему законодательству, предусмотрено за активные действия, такие как «слив данных, репосты, комментарии, оказание поддержки в популяризации канала, финансирование», разъяснили в милиции.

В УВД напомнили, что за распространение, изготовление, хранение и перевозку информационной продукции из списка экстремистских материалов предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 19.11 КоАП .

Санкции включают штраф от 10 до 30 базовых величин (420-1260 рублей), общественные работы или административный арест до 15 суток. При этом предмет правонарушения (например, телефон), согласно КоАП, могут конфисковать.

Правоохранители отдельно уточнили, что под хранением они подразумевают «фактическое нахождение» признанных экстремистскими файлов на любом гаджете: мобильном устройстве, планшете или компьютере.

Также в милиции сослались на статьи Уголовного кодекса, которые предусматривают ответственность за:

создание экстремистского формирования либо участие в нём (ст. 361-1 УК);

экстремистского формирования либо участие в нём (ст. 361-1 УК); финансирование экстремистской деятельности (ст. 361-2 УК);

экстремистской деятельности (ст. 361-2 УК); содействие экстремистской деятельности, в том числе вербовку, вовлечение или обучение (ст. 361-4 УК).

В ведомстве добавили, что актуальный Республиканский список экстремистских материалов размещён на официальном сайте Министерства информации.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, как МАРТ Беларуси выписал российской торговой интернет-площадке Wildberries предписания и предупреждения.

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