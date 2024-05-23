BMW въехала в школьный автобус с детьми под Червенем

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Опубликовано: 23.05.2024 17:52 , Обновлено: 23.05.2024

В УВД Минской области сообщили, что 23 мая в Червенском районе произошло ДТП со смертельным исходом с участием школьного автобуса и легковой машины.

Около 15:20 на трассе М-4 “Минск-Могилев” 44-летний житель Могилева на автомобиле BMW въехал в школьный автобус МАЗ. “На момент происшествия в автобусе находились семеро детей”, - сообщили в УВД.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля скончался на месте аварии. А пассажирки BMW 42-летняя женщина и 13-летняя девочка были доставлены в больницу для оценки здоровья.

Других подробностей, в том числе о состоянии детей в школьном автобусе, в УВД Минской области не сообщили.

Ранее Telegraf.news сообщил, что на одной из автомобильных стоянок Бобруйска в понедельник, 20 мая, произошло необычное ДТП: китайский кроссовер в буквальном смысле словам перевернул один из припаркованных рядом автомобилей. В ГАИ Могилёвской области поделились кадрами происшествия и объяснили, как так получилось.

На видео попало, как в Бобруйске женщина перевернула припаркованное рядом авто, перепутав педали