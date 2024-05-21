На видео попало, как в Бобруйске женщина перевернула припаркованное рядом авто, перепутав педали

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Опубликовано: 21.05.2024 08:56 , Обновлено: 13.11.2024

На одной из автомобильных стоянок Бобруйска в понедельник, 20 мая, произошло необычное ДТП: китайский кроссовер в буквальном смысле словам перевернул один из припаркованных рядом автомобилей. В ГАИ Могилёвской области поделились кадрами происшествия и объяснили, как так получилось.

ДТП произошло на площади Ленина. Виновницей аварии стала 43-летняя водитель Haval. Выезжая с парковки, она, по словам инспекторов, перепутала педали и на полном ходу, въехала задом в стоящие рядом авто. Первую машину, попавшуюся на пути, Haval попросту перевернул, поставив на крышу, стоящую следующей в ряду - просто зацепил. Обошлось без пострадавших.

Момент ДТП попал на одну из камер наружного наблюдения.

Кадрами с места ДТП один из местных жителей также поделился с белорусским блогером Кокобай.

Чтобы не допустить повторения подобного ДТП, в ГАИ призвали водителей перед движением задним ходом “убедиться в безопасности маневра”, а при необходимости - не стесняться просить помощи других людей.