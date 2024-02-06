БелЖД сообщила о трёхчасовой задержке поезда Минск – Адлер. Что случилось?

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Опубликовано: 06.02.2024 14:49 , Обновлено: 06.02.2024

Белорусская железная дорога во вторник, 6 февраля, сообщила о задержке 11 поездов, направляющихся к Черноморскому побережью России. Среди них оказался и состав, вышедший из белорусской столицы - №301 Минск – Адлер.

Причиной задержки пассажирских поездов стал сход селя на перегоне Дагомыс – Лоо на Черноморском побережье. Согласно информации Российских железных дорог, в воскресенье, 4 февраля, в 22:47 из-за продолжительных и обильных осадков произошёл сход селя - тысячи кубометров селевых масс обрушились в том числе на железнодорожные пути.

В результате на участке Дагомыс – Якорная Щель пассажиров пришлось подвозить к поездам автомобильным транспортом. Сейчас задержанные селем поезда вводят в график и для большинства из них, по данным РЖД, ” задержка не превышает 3 часов”. Впрочем, до самого Черноморского побережья пассажирам пока придётся добираться на автобусах или электропоездах “Ласточка”, поскольку поезда пока идут только до следующих станций:

Лазаревская №13 Саратов – Имеретинский курорт №43 Москва – Адлер №101 Москва – Адлер

Лоо №821 Краснодар – Имеретинский Курорт №815 Краснодар – Роза Хутор №829 Анапа – Аэропорт Сочи

Якорная щель №629 Владикавказ – Адлер №301 Минск – Адлер №353 Пермь – Имеретинский Курорт

№353 Пермь – Имеретинский Курорт Туапсе №35 Санкт-Петербург – Адлер №103 Москва – Адлер

В официальном телеграм-канале Российских железных дорог показали работы по расчистке путей от селя.

По данным на утро 6 февраля, путь со стороны моря полностью очистили и в ближайшее время планируют начать замену повреждённой рельсошпальной решетки. Однако с горной стороны необходимо убрать ещё порядка 2500-3000 кубометров грунта и провести обследование всего близлежащего склона на предмет подвижек породы.

Ранее Телеграф сообщил, что Белорусская железная дорога объявила о назначении более 70 дополнительных поездов в феврале и марте, при чем как во внутриреспубликанском, так и в международном сообщении. В БелЖД пояснили, что дополнительные составы потребовались “для удовлетворения спроса” на время февральских и мартовских праздников.

БелЖД решила пустить десятки дополнительных поездов в Россию в феврале-марте