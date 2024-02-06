БелЖД решила пустить десятки дополнительных поездов в Россию в феврале-марте

Опубликовано: 06.02.2024 07:37 , Обновлено: 06.02.2024

Белорусская железная дорога объявила о назначении более 70 дополнительных поездов в феврале и марте, при чем как во внутриреспубликанском, так и в международном сообщении. В БелЖД пояснили, что дополнительные составы потребовались "для удовлетворения спроса" на время февральских и мартовских праздников.

Так, по договоренности с Российскими железными дорогами 10 дополнительных поездов пустят в период с 22 по 25 февраля 2024 года, ещё 14 дополнительных поездов - вы период с 7 по 10 марта 2024 года . Они будут курсировать по следующим маршрутам:

Минск – Москва,

Минск – Санкт-Петербург,

Калининград – Москва.

Кроме того, в преддверии Международного женского дня (с 7 по 10 марта 2024 года) БелЖД также направит более 50 дополнительных составов на межрегиональные направления. Ожидается, что больше всего поездов будет пущено 7 марта. Они свяжут Минск со всеми областными центрами и Пинском. Дополнительные поезда в этот период пообещали пустить также по маршруту Гродно – Орша – Кричев.

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