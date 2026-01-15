БелЖД предупредила об опоздании трёх поездов на 1,5 часа

Опубликовано: 15.01.2026 11:55 , Обновлено: 15.01.2026

Белорусская железная дорога (БелЖД) 15 января предупредила о полуторачасовых опозданиях трёх поездов, следующих в Брест и обратно. Два из них - поезда внутренних линий, один - международный. Узнали, что случилось.

Всё из-за задержки поезда №736 Брест-Минск, который вышел из областного центра 15 января в 8:09 и должен был прибыть в столицу в 11:52. Однако, по техническим причинам поезд задержался в пути и следует с отклонением от графика в полтора часа. Что именно задержало состав, в пресс-службе БелЖД не уточнили.

Эта задержка по цепочке задержала ещё два поезда:

поезд №6302 Брест-Барановичи, вышедший из Бреста в 6:52, прибудет на конечную станцию с задержкой минимум в 1 час 10 минут,

международный поезд №3 Москва-Брест (отправлением из Москвы 14 января 2026 года в 22:12), который должен был добраться к Бресту к 10:23, задерживает ориентировочно на 1 час 20 минут.

Кстати, Белорусская железная дорога в 2025 году в целом перевезла на 3,3 млн пассажиров меньше, чем в 2024 году. Цифра большая, но в процентах это минус 5,3%. Всего, по данным Минтранса (Министерства транспорта) Беларуси, за 2025 год во всех видах сообщений БЖД перевезла более 58,7 млн пассажиров.

Количество пассажиров БелЖД в 2025 году снизилось на 5%. В каком направлении выросло на 12%