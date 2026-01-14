Количество пассажиров БелЖД в 2025 году снизилось на 5%. В каком направлении выросло на 12%

Опубликовано: 14.01.2026 12:45 , Обновлено: 14.01.2026

Белорусская железная дорога (БелЖД) в 2025 году в целом перевезла на 3,3 млн пассажиров меньше, чем в 2024 году. Цифра большая, но в процентах это минус 5,3%. Всего, по данным Минтранса (Министерства транспорта) Беларуси, за 2025 год во всех видах сообщений БЖД перевезла более 58,7 млн пассажиров.

Для сравнения: в 2024 году пассажиропоток составил почти 62 млн пассажиров, в 2023‑м он также был свыше 62 миллионов человек.

Тем временем некоторые направления, наоборот, были для БелЖД успешными. По данным Минтранса, в 2025 году Белорусская железная дорога перевезла на российском направлении пассажиров почти на 12% больше, чем ранее. А это 3,6 млн человек, в том числе с учетом следующих через территорию Беларуси транзитных поездов.

В сообщении между Беларусью и Россией основными пассажирообразующими городами стали:

Москва,

Санкт-Петербург,

Калининград,

Адлер,

Минеральные Воды,

Анапа,

Архангельск и

Мурманск.

Вполне вероятно, что росту количества пассажиров железнодорожного транспорта способствовали участившиеся в 2025 году коллапсы в аэропортах России из-за угрозы налетов беспилотников.

Во всяком случае российские СМИ писали в прошлом году, что количество пассажиров внутренних поездов из-за сотен остановок работы аэропортов увеличилось значительно.