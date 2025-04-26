БелЖД предупредила об опоздании поездов из-за задымления в дизеле на Могилевщине

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Опубликовано: 26.04.2025 18:22 , Обновлено: 26.04.2025

"Белорусская железная дорога" (БелЖД) сообщила, что 26 апреля в 15:50 на станции "Погодино" в Горках Могилевской области произошло задымление в машинном отделении дизель-поезда № 6537 "Орша-Кричев". Из-за этого на свою конечную он прибудет с опозданием до двух часов.

“Также по причине произошедшего дизель-поезд № 6536 “Кричев-Орша” следует с задержкой около 1 часа 30 минут”, - сообщили на БелЖД.

По их информации, задымление ликвидировала локомотивная бригада. На момент случившегося в дизеле было 260 человек. Никто из пассажиров, как утверждает перевозчик, не пострадал. По факту инцидента начали служебное расследование.

Причина задымления пока неизвестна. На БелЖД [link href=“https://t.me/belrw_official/20422” target=“_blank” rel=“noopener”] добавили [/link], что принимают меры по доставке пассажиров к месту назначения.

[info_b]За подробной информацией о времени отправления и прибытия поездов попросили обращаться по телефону 105 контакт-центра “Белорусской железной дороги”. [/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что БелЖД предупредила пассажиров о возможных сбоях при покупке билетов через официальные электронные системы в ближайшие дни. В компании объяснили это повышенным спросом на проездные в преддверии выходных и праздничных дней.

БелЖД предупредила белорусов о сбоях при покупке электронных билетов