БелЖД предупредила о задержке поезда из Питера на 1 час 20 минут. Что случилось?

Опубликовано: 12.08.2025 08:20 , Обновлено: 12.08.2025

Поезд №83, идущий из российского Санкт-Петербурга в Гомель, следует с задержкой примерно на 1 час 20 минут. Причину задержки утром 12 августа назвали в пресс-службе Белорусской железной дороги (БелЖД).

Поезд выехал из Питера по расписанию 11 августа в 16:10, однако задержался в пути по техническим причинам. Причиной почти полуторачасовой задержки в пресс-службе компании назвалинеисправность локомотива.

В БелЖД принесли извинения пассажирам за причиненные неудобства и заверили, что принимают “оперативные меры по сокращению времени опоздания поезда”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Белорусская железная дорога заявила об увеличении количества мест в поездах межрегиональных линий бизнес-класса, которые курсируют по направлениям Минск — Брест и Минск — Гомель. Нововведения должны вступить в силу с 11 августа 2025 года.

БелЖД сделала больше мест в поездах Минск — Гомель и Минск — Брест с 11 августа