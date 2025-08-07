БелЖД сделала больше мест в поездах Минск — Гомель и Минск — Брест с 11 августа

Опубликовано: 07.08.2025 17:30 , Обновлено: 07.08.2025

Белорусская железная дорога заявила об увеличении количества мест в поездах межрегиональных линий бизнес-класса, которые курсируют по направлениям Минск — Брест и Минск — Гомель. Нововведения должны вступить в силу с 11 августа 2025 года.

Как сообщила пресс-служба предприятия, это сделано «с учётом имеющегося спроса на перевозки пассажиров». Впрочем, как именно увеличили их количество, перевозчик не уточнил.

Изменения коснулись поезда № 727/728 (Минск — Брест — Минск) , а также поездов № 716/739, № 747 и № 758/757 (Минск — Гомель — Минск) .

К примеру, на момент публикации на поезд № 727 сообщением Минск — Брест на 12 августа доступно к продаже 361 место .

Приобрести билеты можно на официальном сайте Белорусской железной дороги, через мобильное приложение «БЧ. Мой поезд», а также в билетных кассах. Более подробную информацию о графике движения поездов можно получить там же или по телефону контакт-центра 105.

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