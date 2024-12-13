БелЖД предупредила о задержке поезда из Могилева почти на 2 часа. Что случилось?

Опубликовано: 13.12.2024 20:46 , Обновлено: 13.12.2024

"Белорусская железная дорога" (БелЖД) вечером 13 декабря сообщила, что поезд региональных линий экономкласса №6587 "Могилев-Осиповичи", который отправился из областного центра в 18:00, задержится ориентировочно на 1 час 40 минут.

По [link href=“https://t.me/belrw_official/15339” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] БелЖД, поезд по “техническим причинам” остановили на станции “Вендриж” (Могилевский район) в 19:02. Больше никаких подробностей причины остановки не сообщили.

“Белорусская железная дорога принимает необходимые меры по доставке пассажиров к местам назначения”, - заверил перевозчик.

[info_b]За подробной информацией попросили обращаться в контакт-центр по телефону 105.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что с 15 декабря БелЖД вводит новый график движения поездов. В пресс-центре перевозчика рассказали об изменениях. Среди прочего в “Белорусской железной дороге” пообещали ускорить три международных поезда.

БелЖД пообещала ускорить 3 международных поезда после 15 декабря