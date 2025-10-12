БелЖД предупредила о поломке и опоздании поезда

Опубликовано: 12.10.2025 15:24 , Обновлено: 12.10.2025

Белорусская железная дорога (БелЖД) сообщила о задержке поезда № 302 «Адлер — Минск» в воскресенье. Причина — техническая неисправность в пути, из-за которой прибытие ожидается с опозданием на 1 час 20 минут.

В БелЖД уточнили, что была обнаружена неисправность локомотива. Для получения более подробной информации в госкомпании предложили обращаться по телефону 105 контакт-центра БелЖД.

Это не первый случай проблем на маршруте, ведущем на российский курорт в Краснодарском крае. Так, в июле Белорусская железная дорога уже предупреждала о нарушении графика движения поезда № 301 «Адлер — Гомель/Минск» из-за аварии на территории России.

Тогда, по данным РЖД, контактная сеть на станции Лихая в Ростовской области была повреждена «из-за падения обломков БПЛА».

БелЖД предупредила о задержке одного из поездов более чем на 6 часов