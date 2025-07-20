БелЖД предупредила о задержке одного из поездов более чем на 6 часов

Опубликовано: 20.07.2025 09:01 , Обновлено: 20.07.2025

Белорусская железная дорога 20 июля предупредила о нарушении графика движения поезда №301 Адлер-Гомель/Минск из-за аварии на российской территории.

«По информации, поступившей от ОАО “РЖД” [Российские железные дороги], из-за повреждения контактной сети 19 июля 2025 года на ст. Лихая в Ростовской области (Российская Федерация) поезд №301 Адлер-Гомель/Минск отправлением из Адлера 18 июля 2025 года в 17.52 следует с задержкой более 6 часов », —сообщили в пресс-службе перевозчика.

[info_b]Поезд, отправившийся из Адлера в 17:52 18 июля должен ехать 47 часов 25 минут. Согласно расписанию, без задержки в Гомель он должен был прибыть 20 июля в 12:17, в Минск - в 17:17. [/info_b]

«Актуальные данные о движении поезда можно получить в любое время, позвонив на короткий номер 105», — уточнили в компании.

Что известно о повреждении сети?

В свою очередь, по данным РЖД, контактная сеть на станции Лихая в Ростовской области России повреждена “из-за падения обломков БПЛА”. Об этом стало известно рано утром 18 июля.

Из-за этого в пути следования задержали более 50 поездов дальнего следования.

Ранее Telegraf.news писал, что в Польше утром в субботу, 19 июля, произошёл сбой в общенациональной системе управления воздушным движением. Это привело к ограничению числа вылетов и задержкам рейсов в аэропортах по всей стране, в том числе в Варшаве. К полудню работа большинства аэропортов была восстановлена.

Во всех аэропортах Польши произошёл сбой. Спецслужбы не исключили диверсию